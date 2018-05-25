Справа про подорожчання скрапленого газу у серпні 2017 року: АМКУ близький до схвалення рішення

В Антимонопольному комітеті 24 травня відбулося перше стосовно схвалення рішення у справі, розпочатій у вересні 2017 року щодо ознак антиконкурентних дій на ринку скрапленого газу.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, відповідачами у справі є суб’єкти господарювання – група «Надежда», група «WOG», група «ОККО», ТОВ «Авантаж 7» і «Факторінг Груп».

В антимонопольному комітеті вважають, що узгоджені дії цих суб’єктів господарювання полягали у «схожому підвищенні цін на скраплений газ» під час його реалізації у роздріб у серпні 2017 року, при цьому аналіз ситуації на ринку вказує на відсутність об’єктивних причин для таких дій.

У АМКУ зазначають, що відповідачам запропонували запропоновано «ці узгоджені дії» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, проте відповідачі мали зауваження.

У результаті відповідачам запропонували до 6 червня надати додаткову інформацію, додають в комітеті.

Влітку минулого року в Україні подорожчав скраплений газ. Антимонопольний комітет почав розслідування.

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У Мінекономрозвитку тоді пояснювали, що українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.