Метрополітен: у Києві всі станції метро знову працюють

Київський метрополітен повідомляє, що п’ять станцій метро «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» і «Героїв Дніпра» знову працюють.

За повідомленням, ці станції перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Києві зачинили п’ять станцій метро «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» і «Героїв Дніпра» після отримання анонімних повідомлень про мінування цих станцій.

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У Києві посилені заходи безпеки.