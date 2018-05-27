Керченська поромна переправа відновила роботу

Керченська поромна переправа знову почала свою роботу після зупинки, повідомляють на сайті ТОВ «Морська дирекція».

За даними перевізника, припинення курсування поромів було викликане посиленням вітру в Керченській протоці.

Поромна переправа через Керченську протоку – одна з основних транспортних артерій, що з’єднують анексований півострів Крим з Краснодарським краєм Росії.

Російська влада, яка контролює Крим, запустила 16 травня автомобільний рух по мосту через Керченську протоку. Згідно з українським законодавством, в’їзд до Криму через переправу і міст заборонений і кваліфікується як порушення порядку перетину в’їзду на окуповану територію або виїзд із неї.