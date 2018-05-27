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27 Травень 2018, Київ 20:53
Новини | Суспільство

Керченська поромна переправа відновила роботу

Ілюстраційне фото

Керченська поромна переправа знову почала свою роботу після зупинки, повідомляють на сайті ТОВ «Морська дирекція».

За даними перевізника, припинення курсування поромів було викликане посиленням вітру в Керченській протоці.

Поромна переправа через Керченську протоку – одна з основних транспортних артерій, що з’єднують анексований півострів Крим з Краснодарським краєм Росії.

Російська влада, яка контролює Крим, запустила 16 травня автомобільний рух по мосту через Керченську протоку. Згідно з українським законодавством, в’їзд до Криму через переправу і міст заборонений і кваліфікується як порушення порядку перетину в’їзду на окуповану територію або виїзд із неї.

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