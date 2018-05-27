Трамп виставляє передумову перед зустріччю з Мюллером – Джуліані

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що президент, перш ніж він ухвалить рішення про розмову зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, хоче дізнатися деталі секретної інформації про розслідування ФБР, що стосується російського втручання в хід виборів, яку отримали законодавці.

Джуліані, виступаючи у неділю на телеканалі Fox News, повідомив, що хоче отримати інформацію про використання урядового інформатора, який контактував зі співробітниками передвиборного штабу Трампа. «Якщо вони не покажуть нам ці документи, нам просто доведеться сказати «ні», – заявив Джуліані.

У серії твітів протягом останніх днів Дональд Трамп звинуватив команду спецпрокурора Роберта Мюллера, яка, за його твердженням, складається з «13 розгніваних демократів», в «конфлікті інтересів» і «полюванні на відьом», і заявив, що єдиною «змовою» під час передвиборної кампанії була «змова» проти самого Трампа, яка нібито існувала між адміністрацією Барака Обами і ФБР.

Адвокат Трампа сказав, що президент хоче провести розмову з Мюллером. При цьому Джуліані зазначив, що він особисто не може рекомендувати цього, якщо така бесіда є «пасткою для висунення звинувачень в наданні неправдивих свідчень під присягою».

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».