Розслідування Мюллера не може звинуватити Трампа – Джуліані

Колишній мер Нью-Йорка й адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив увечері 16 травня про отримання від спецпрокурора Роберта Мюллера запевнень, що його розслідування не висуватиме обвинувачень президенту США. Як сказав Джуліані в інтерв’ю CNN та Fox News, Мюллер повідомив Білому дому, що дотримуватиметься юридичного висновку міністерства юстиції, згідно з яким чинний президент має імунітет від висунення обвинувачень.

«Усе, що вони мають зробити – написати доповідь. Вони не можуть обвинувачувати. Принаймні, вони визнали це перед нами після деяких суперечок», – цитує CNN слова Джуліані.

Зважаючи на недоторканність президента, сказав Джуліані Fox News, Мюллер має розпочати згортання свого розслідування. «Мюллер має всі факти для ухвалення рішення. Він отримав 1,4 мільйона документів, він опитав 28 свідків, у нього немає нічого. Час сказати «досить». Ми достатньо катували президента», – вказав Джуліані.

Речник спецпрокурора Роберта Мюллера Пітер Карр відмовився коментувати зауваження Джуліані, оприлюднені в час наближення річниці від дня призначення Мюллера керівником розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Комітет Сенату США з питань розвідки 16 травня офіційно погодився із висновками американських розвідувальних служб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги кандидату Дональду Трампу.

«Комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, і ми не бачимо підстав ставити під сумнів висновки розвідки», – сказав Ворнер.

Спільна доповідь американських спецслужб щодо втручання Росії у вибори у США була представлена у січні 2017-го року.

27 квітня комітету розвідки Палати представників США оприлюднив доповідь, згідно з якою президент Трамп не мав змови з Росією під час президентських виборів 2016 року.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».