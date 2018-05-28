Росія: пожежника, що гасив ТРЦ в Кемерові, направили на психіатричну експертизу – ЗМІ

Заарештованого керівника загону пожежників, які гасили торгово-розважальний центр «Зимова вишня» у російському Кемерові, Сергія Геніна направили на психіатричну експертизу, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на «Коммерсант».

За словами адвоката Геніна Олени Кисельової, експертизу порадила провести психолог, оскільки у нього спостерігались «певні психологічні зміни».

«Він багато бачив смертей, пожеж, згорілих людей. Але ситуація із судовою системою та очевидна несправедливість відносно до нього самого його емоційно похитнула, він сильно переживав», – зазначила юристка, наголосивши, що її підопічний залишається дієздатним.

13 квітня суд заарештував Сергія Геніна до 11 червня як фігуранта справи за звинуваченню у несумлінному виконанні посадових обов’язків. За версією слідства, він проігнорував інформацію про те, що на четвертому поверсі торгового центру перебувають десятки людей, в числі яких були діти. У Слідчому комітеті стверджують, що через це загинули щонайменше 37 людей. Генін провину не визнає. У МНС наполягають, що він діяв за статутом.

Пожежа в кемеровському торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. Остаточна кількість загиблих під час пожежі становить 60 людей, серед них – діти, заявили в Слідчому комітеті Росії.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв пішов у відставку.

18 квітня в Слідчому комітеті заявили, що міська прокуратура не включала «Зимову вишню» до плану перевірок «за вказівкою вищого керівництва».