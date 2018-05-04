В окупованому Криму закривають торговельні центри

В усьому окупованому Криму один за одним закривають торговельні центри та культурні установи. Підконтрольні Росії суди припиняють їх роботу після звернень підконтрольної Кремлю прокуратури, яка повідомляє про порушення правил пожежної безпеки на об'єктах. Кореспондент Крим.Реалії з'ясовував, які саме центри були закриті та наскільки це може затягнутися.

Масові перевірки торговельних і розважальних закладів в окупованому Криму почалися після трагедії в російському місті Кемерово. 25 березня там сталася пожежа, яка, за офіційними повідомленнями, забрала життя 60 осіб, серед них і 41 дитини.

Після того, що сталося, президент Росії Володимир Путін доручив перевірити торговельні центри і культурні об'єкти країни на дотримання протипожежних норм. В окупованому Росією українському Криму перевірку проводили співробітники прокуратури, підконтрольної Москві, та Міністерства надзвичайних ситуацій. За інформацією кримського главку російського МНС, станом на 16 квітня було перевірено близько 200 об'єктів з масовим перебуванням людей, 33 з них ‒ це торговельні та торговельно-розважальні центри, 80 ‒ об'єкти культури та спорту, 14 ‒ «дозвільні дитячі організації».

Підконтрольний Росії міністр надзвичайних ситуацій Криму Сергій Шахов повідомив, що, за підсумками перевірок, його підлеглі були задоволені станом тільки трьох найбільших торговельних центрів у Сімферополі: «Метро», «Меганом» та «Ашан». За результатами перевірок, повідомляє прес-служба російського уряду Криму, були внесені 128 подань, порушені 139 справ про адміністративні порушення. Згідно з наведеною статистикою, до суду надіслані 52 позови з вимогою усунути порушення протипожежних норм. У 22 випадках прокуратура, яка подавала позови, внесла клопотання про припинення роботи установ до усунення порушень. Наприкінці квітня суди почали розглядати ці позови й закривати торговельні центри один за одним.

Розповімо докладніше про ситуацію на деяких об'єктах, робота яких була припинена.

ТЦ «Південна галерея», Сімферополь

Про припинення роботи одного з найбільших торговельних центрів Сімферополя стало відомо 27 квітня. У цей день вхідні двері будівлі були закриті. На вході з'явилися оголошення про те, що центр не працює через ухвалу Київського районного суду міста від 24 квітня.

Прес-служба підконтрольної Росії прокуратури Криму повідомила, що об'єкт не буде працювати до усунення порушень. Що саме не так у роботі торговельного центру ‒ ніхто не пояснює.

Раніше в групі «Південної галереї» у соцмережі «ВКонтакте» було розміщене повідомлення про те, що центр не працює до 3 травня. Кореспондент Крим.Реалії звернувся за подробицями до адміністрації установи, але там відмовилися від коментарів. Через деякий час після нашого дзвінка «ВКонтакте» зник пост про закриття ТЦ до 3 травня, але резервна копія збереглася в кеші Google.

Раніше адміністрація «Південної галереї» повідомляла, що дотримується всіх правил і норм експлуатації об'єктів цього класу.

30 березня в торговельному центрі провели навчальну евакуацію відвідувачів і персоналу.

Російський драматичний театр, Сімферополь

17 квітня «міністр надзвичайних ситуацій» Криму Сергій Шахов доповів призначеному Кремлем «голові» кримського уряду Сергію Аксенову про закриття театру до усунення недоліків. За його словами, в установі, як і на інших кримських об'єктах, виявлені несправність системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, управління евакуацією людей при пожежі та є низка інших порушень.

Адміністрація театру та творчий колектив виступили проти закриття їхньої установи. Директор Олександр Єрмачков повідомив, що на заміну протипожежної системи та сигналізації потрібні десятки мільйонів рублів, яких вони не мають. Начальник юридичного відділу театру Тамара Журавльова стверджує, що протипожежна система в установі «хоч і стара, але діє».

Наразі вистави не проводяться. Дирекція театру обіцяє глядачам повернути гроші за квитки, куплені заздалегідь, починаючи з 3 травня.

Детальніше про ситуацію в найбільшому кримському театрі читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Кінотеатр «Спартак», ТЦ «Конфетті» та «Будинок торгівлі», Ялта

Підконтрольна Кремлю прокуратура Ялти 27 квітня відрапортувала про закриття трьох об'єктів: кінотеатру «Спартак» і торговельних центрів «Конфетті» та «Будинок торгівлі». У повідомленні відомства стверджується, що в цих установах порушуються правила пожежної безпеки.

«Зокрема, в кінотеатрі не всі приміщення обладнані автоматичною пожежною сигналізацією, системами витяжної протидимної вентиляції, оповіщення та управління евакуацією, евакуаційні виходи не відповідають стандартам», ‒ наголосили в прокуратурі.

Керівництво кінотеатру «Спартак» у відповідь оголосило, що, на їхню думку, заходи проти них є необґрунтованими.

«Адміністрації кінотеатру не надали перелік «порушень», припис і термін для їхнього усунення. Справа передана до суду. Копія позовної заяви в кінотеатр не надана. Тим часом істотних порушень у кінотеатрі немає: всі протипожежні системи ‒ новітні й функціонують нормально», ‒ йдеться в повідомленні на сторінці кінотеатру «ВКонтакте».

Представники закритих ялтинських ТЦ ніяк ситуацію не коментували.

Торговельний центр «ФМ» та дитяча кімната поруч з «Центрум», Сімферополь

Прокуратура оголосила про закриття торговельно-розважального центру «ФМ» 25 квітня. За інформацією відомства, відповідне рішення було ухвалене Київським районним судом Сімферополя.

«Виявлені порушення вимог правил пожежної безпеки, зокрема, відсутність у приміщеннях автоматичних установок пожежної сигналізації, протидимної вентиляції, внутрішнього протипожежного водопроводу та зовнішнього пожежогасіння, непрацездатність системи оповіщення та управління евакуацією, невідповідність стандартам евакуаційних виходів, відсутність вогнезахисної обробки конструкцій тощо», ‒ йдеться в повідомленні прокуратури.

На дверях центру було розміщене оголошення про те, що він не працює до 4 травня. На офіційному сайті ТРЦ немає повідомлень про призупинення його роботи. Телефонні номери дирекції не відповідають.

Варто нагадати, що в 2009 році в ТРЦ «ФМ» була велика пожежа. У її гасінні тоді брали участь близько 100 пожежників, а площа займання склала 4000 квадратних метрів. За офіційною інформацією, під час події ніхто не постраждав.

У деяких торговельних центрах підконтрольні Росії наглядові органи домагаються закриття не всіх павільйонів, а тільки дитячих кімнат. Наприклад, 17 квітня підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя призупинив роботу ігрової кімнати «Непосида». Вона розташована за адресою: вулиця Севастопольська, 62, де розташований торговельний центр «Центрум».

Деякі ЗМІ написали, що «Непосида» розташований в цьому ТЦ «Центрум», але в адміністрації торговельного центру говорять, що це не так.

«Вона до нас не належить, це ТОВ «Тиком» ‒ інша організація. У нас адреса одна й та ж. І юридично, і фактично ‒ вона не в нашому будинку. У нас тільки адреса одна, за нею закріплені три підприємства. Два торговельні центри, один наш, інший ‒ торговельний комплекс «Центр меблів». Ось у них на третьому поверсі була дитяча розважальна кімната», ‒ сказали кореспонденту Крим.Реалії в адміністрації ТЦ «Центрум».

Там додали, що прокуратура не стала вимагати закриття їхнього торгового центру. За словами адміністрації ТЦ «Центрум», до них теж висунули низку претензій з приводу дотримання протипожежних заходів, але вони є незначними.

Дитяча бібліотека в Севастополі та ТРЦ у Саках і Євпаторії

Прес-служба підконтрольного Кремлю Ленінського районного суду Севастополя повідомила про те, що за їх рішенням призупинена експлуатація низки торговельно-розважальних центрів. Зокрема, ці санкції стосуються торговельних центрів «Океан», «Плаза», «Очаківський», «Греція», «Новий», «Мир», «Союз», «Дисконтний», «Метро», «Лідер». Окрім комерційних установ, ухвалили рішення про тимчасове закриття дитячої бібліотеки, розташованої за адресою Леніна, 76.

В Євпаторії підконтрольна Росії прокуратура повідомила про закриття розважального центру «Колізей». Прес-служба відомства стверджує, що ними виявлено несправність внутрішнього пожежного водопроводу, його неукомплектованість, невідповідність стандартам евакуаційних виходів, відсутність сертифікатів на використовувані оздоблювальні матеріали. Представники «Колізею» публічно ситуацію не коментували, заяви на їхніх сторінках в соціальних мережах відсутні.

В Євпаторії також була припинена робота батутного центру «Супутник». А в сусідніх Саках на невизначений термін закрилися торговельні центри «М-Гранд» та Adiz.