Відео затримання активістів у Криму, після якого померла Веджіє Кашка, вилучили невідомі – Полозов

Записи з камер спостереження, що могли б пояснити обставини смерті активістки кримськотатарського руху Веджіє Кашка, вилучили невідомі російські силовики. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заявив російський адвокат Микола Полозов, який проводить власне розслідування інциденту.

«Цікава деталь: усі записи всіх камер спостереження, у поле зору яких могла потрапити Веджіє Кашка, були вилучені того ж дня, 23 листопада невідомими силовиками без будь-яких документів. Де ці відеозаписи, і чи існують вони зараз – невідомо. Я чекаю, коли матеріал перевірки з прокуратури повернеться назад до слідства, щоб все-таки ознайомитися з цим обсягом інформації і тоді вже, залежно від змісту, здійснювати подальші заходи», – зазначив адвокат.

На початку лютого Полозов почав незалежне розслідування загибелі Веджіє Кашка в Криму 2017 року. За його словами, смерть Кашка – «наслідок надмірного і непропорційного застосування до неї сили з боку тих російських силовиків, які здійснювали її незаконне затримання».

23 листопада у центрі Сімферополя російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинуватили у вимаганні в громадянина Туреччини.

У момент затримання активістів 82-річній Веджіє Кашці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що жінка померла. Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».

Веджіє Кашка – легенда кримськотатарського національного руху. Вона народилася 1934 року в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу 1944 року Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 50-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром жінка приєдналася до національного руху кримських татар.