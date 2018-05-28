Теніс: українка Цуренко перемогла в першому колі Roland-Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла в першому колі турніру Roland-Garros, який відбувається у Франції.

Українка здолала Штефані Фегеле – 4:6, 6:2, 6:2. Гра тривала дві години і одну хвилину.

У наступному раунді Цуренко зустрінеться з 15-ю ракеткою світу Коко Вандевеге зі США.

Інша українка, Катерина Бондаренко, свій поєдинок програла хорватці Донні Векіч – 2:6, 4:6.

Крім Цуренко, у другому колі відкритого чемпіонату Франції з тенісу Україну представлять Еліна Світоліна та Катерина Козлова, яка перемогла чинну чемпіонку, 20-річну Олену Остапенко з Латвії.