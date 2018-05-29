У Києві дали гарячу воду понад тисячі споживачів, але деяким на ніч відключать холодну – КМДА

У Києві 1366 споживачам, із яких 1253 житлових будинки, 21 лікувальний заклад, 50 дитсадків, 42 школи відновили постачання гарячої води після проведення гідравлічних випробувань, повідомляється на сайті столичної адміністрації.

Натомість, за даними КМДА, станом на 29 травня майже три тисячі будівель все ще залишаються без гарячого водопостачання.

«Наразі 1336 споживачів міста Києва підключені до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 замість районних котельних та станцій теплопостачання, де на сьогодні відсутнє газопостачання у зв’язку із відмовою НАК «Нафтогаз України» укласти договір із КП «Київтеплоенерго» на постачання природного газу. Саме тому де існує технічна можливість, ми підключили будівлі до інших джерел теплопостачання – до ТЕЦ, на яких поки газопостачання не припинене», – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Тим часом, у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомляють, що для надійної роботи систем водопостачання проводяться ремонтні роботи, у зв’язку із чим буде відключено холодне водопостачання на ніч із 29 на 30 травня на вулицях Жилянська, Полкова, Звіринецька, Сорочинська, Марганецька, Парково-Сирецька, Стуса та інших, а також кількох провулків. Перелік адрес розміщено на сайті КМДА.

У 2017 році КМДА не продовжила договір з «Київенерго» і розпочала процес передачі майна від приватної компанії до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підприємство перебирає на себе функції із теплозабезпечення Києва після припинення угоди з «Київенерго», компанією мільярдера Ріната Ахметова.

НАК «Нафтогаз» наполягає, аби «Київтеплоенерго» також перебрало на себе борги попередника, розмір яких становить 5 мільярдів гривень. Щороку в Києві відбувається вимкнення гарячої води задля проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Часто споживачі повідомляють, що вимкнення гарячої води триває довше анонсованих місцевою владою строків.