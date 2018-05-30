Теніс: Світоліна та Козлова грають у другому колі Roland Garros

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова 30 травня проводять поєдинки другого кола на відкритому чемпіонаті Франції. Обидві українки розпочинають свої поєдинки о 12:00 за Києвом.

Сіяна в Парижі четвертою Світоліна зустрічається зі словачкою Вікторією Кузмовою, 87-ю ракеткою світу. Поєдинок відбудеться на одній із центральних арен – корті імені Сюзанн Ленґлен.

Козлова, яка в першому колі сенсаційно переграла переможницю Roland Garros-2017 Олену Остапенко з Латвії, грає з чешкою Катериною Синяковою. Суперниці розташувалися в рейтингу Жіночої тенісної асоціації неподалік – Козлова є 67-ю, Синякова – 54-ю. В першому колі чеська тенісистка переграла в двох сетах колишню першу ракетку світу, білоруску Вікторію Азаренко – 7:5, 7:5.