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30 Травень 2018, Київ 18:54
Новини | Політика

Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону

Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року

Президент України Петро Порошенко доручив надати Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

«Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні. Навряд чи Москва заспокоїться – доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону», – написав Порошенко у Facebook.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Правоохоронці зазначили, що в нього стріляли в його квартирі, після чого він помер у кареті «швидкої».

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий і попросив його зайти до залу прес-центру Служби безпеки України.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Перед цим Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до вбивства Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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