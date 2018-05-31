Влада Москви не погодила акцію на підтримку Олега Сенцова

Московська влада відмовилися погодити акцію на підтримку засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування. Про це повідомила організатор акції письменниця Аліса Ганієва.

Активісти планували провести 2 червня московську частину глобальної акції #SaveOlegSentsov. Влада заборонила захід, пославшись на те, нібито його учасники заважатимуть москвичам і порушуватимуть їхні права. Жодної альтернативи організаторам акції в префектурі Центрального адміністративного округу не запропонували, додала Ганиева, зазначивши, що все одно планує провести акцію.

Олег Сенцов був заарештований в анексованому Криму в травні 2014 року. Його звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Він провину не визнав. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політичних в’язнів із російських в’язниць.

Член Ради Федерації Росії Людмила Нарусова повідомила виданню «Новая газета», що має намір відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії в північному місті Лабитнангі, коли на півострові Ямал зійде паводок. Зараз же, за її словами, вирішується питання, коли відбудеться відеодзвінок із Сенцовим. Нарусова хотіла б побачити ув’язненого українця і поставити йому кілька запитань.

Раніше поїздку в колонію, де знаходиться Сенцов, через паводок скасувала уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.