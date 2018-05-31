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31 Травень 2018, Київ 19:15
Новини | Події

У Дніпрі від ран, отриманих у зоні бойових дій на Донбасі, помер військовий

У лікарні Дніпра від ран, отриманих у зоні бойових дій на Донбасі, помер військовослужбовець. Про це Радіо Свобода повідомили 31 травня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

За інформацією з лікарні, загиблий – 47-річний військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юрій Довганик зі Львова. За словами лікарів, до лікувального закладу він був доправлений у комі і так і не зміг з неї вийти. Помер від тяжких поранень, несумісних із життям.

За даними львівських ЗМІ, Юрій Довганик навчався у Ставропійському вищому професійному училищі Львова. Вдома у загиблого залишилися дружина та донька.

За даними Книги пам’яті, станом на березень 2018 року на Донбасі загинуло 223 бійці з Львівської області.

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