Розслідування пожежі в дитячому таборі «Вікторія»: експертизи досі тривають

Експертизи у справі про загибель дітей внаслідок пожежі в дитячому таборі «Вікторія» тривають, повідомляють в одеській прокуратурі.

Як заявив керівник Одеської обласної прокуратури Олег Жученко, на сьогодні термінів проведення експертиз, встановлених законодавством, не дотримуються майже в жодному кримінальному провадженні через велике навантаження на заклади судових експертиз.

«Результати експертизи будуть відкритими. Їхнє проведення виявилося складним і тривалим процесом – ми розраховували насправді на набагато швидше. В нас є одна експертиза, яка вказала на неможливість встановити причину пожежі по згорілих частинах будинків. Разом з тим в нас є вцілілі будинки і по них в нас результатів ще немає», – заявив він.

У прокуратурі зазначають, що київські спеціалісти проводять пожежно-технічну експертизу, зокрема досліджується протипожежне покриття, яке використали на дерев’яних брусах, товщина підлоги, прокладка між брусами та інші параметри дерев’яних будинків. Для проведення експертизи залучені два інститути, що також впливає на терміни виконання.

Через півтора тижні, стверджують в прокуратурі, має бути готовою одна з двох економічних експертиз щодо реконструкції дерев’яних будинків.

Крім того, обвинувачення готує почеркознавчу експертизу, а загальна кількість досліджень, які вже провели, перевищує три десятки.

Про це в прокуратурі розповіли активістам «Центру правового моніторингу «Гідність», які звернулися до прокуратури із розробленою ними хронологією пожежі в таборі «Вікторія». Це розслідування долучили до матеріалів провадження.

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16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

24 квітня Київський районний суд Одеси призначив Наталії Цокур (Янчик), виховательці табору «Вікторія», покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з випробувальним строком два роки. Також їй заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з протипожежною безпекою. Її визнали винною в «неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей». Сама жінка заявила, що визнає свою провину.

У жовтні минулого року прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. У квітні справу щодо Цвірінько передали до суду.

Під вартою у справі також перебуває директор закладу Петрос Саркісян.