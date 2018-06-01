МЗС: понад 240 дітей загинули на Донбасі від початку конфлікту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що з початку збройного конфлікту на Донбасі в 2014 році там загинули понад 240 дітей.

«Уздовж лінії розмежування на Донбасі живуть близько 200 тисяч дітей, 15 тисяч – за п’ять кілометрів від лінії розмежування. Кожна дитина щодня перебуває в небезпеці і потребує захисту. Закликаю міжнародну спільноту до тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України, яка вже забрала життя понад 240 дітей», – написав Клімкін у Twitter.

1 червня в усьому світі відзначають День захисту дітей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.