Ірак: суд ув’язнив довічно француженку за підозрою у членстві в «Ісламській державі»

Іракський суд засудив громадянку Франції довічно за звинуваченням у членстві в угрупованні «Ісламська держава».

Меліна Бугедір, мати чотирьох дітей, спочатку була засуджена до шести місяців ув'язнення за незаконний в'їзд у країну. Між тим, пізніше суд постановив провести повторний розгляд справи після того, як прокурори надали нові докази, зокрема – фотографії її чоловіка, який на них зображений разом із бійцями угруповання.

3 червня 27-річну Бугедір визнали винною у належності до «Ісламської держави» та присудили їй довічне ув’язнення, що в Іраку дорівнює 20 рокам позбавлення волі. Рішення суду може бути оскаржене.

Жінка з'явилася у суді з дворічною дочкою. Її троє інших дітей зараз повернулися у Францію, повідомляє агентство AFP.

Бугедір сказала судді, що приїхала з примусу, бо її чоловік погрожував забрати дітей, якщо вона не виїде з ним до Іраку, де він планував приєднатися до угруповання «Ісламська держава».

Вважається, що чоловік Бугедір був убитий в Мосулі під час операції із відновлення іракського контролю над містом.

Громадянку Франції, яку затримали минулого року в Мосулі, представляли три юристи.