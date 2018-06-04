Конституційний суд Молдови: зобов’язання використовувати російську мову не суперечить Конституції

Конституційний суд Молдови 4 червня відхилив запит Ліберальної партії країни про те, щоб визнати неконституційним обов’язкове використання російської мови, а також переклад та публікацію документів цією мовою. Як повідомляє молдовська служба Радіо Свобода, суд встановив, що статусові румунської мови як державної це не загрожує.

З іншого боку, Конституційний суд Молдови визнав «застарілим» закон 1989 року про мови в Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці.

Закон «Про функціонування мов на території Молдавської РСР» наділяв «російську мову статусом мови міжнаціонального значення», і гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мови, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, «для задоволення національно-культурних потреб».