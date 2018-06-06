Президент Чехії повторно призначив прем’єром Андрея Бабіша

Президент Чехії Мілош Земан повторно призначив прем’єр-міністром країни лідера популістського руху ANO («Акція незадоволених громадян») мільярдера Андрея Бабіша. Урочиста церемонія пройшла в Празькому граді 6 червня.

Бабіш повинен сформувати кабінет міністрів до 17 червня. До цього дня закінчується внутрішньопартійний референдум в Чеської соціал-демократичної партії, з якою ANO планує створити коаліцію. Соціал-демократи розраховують на п’ять місць із 15 у новому чеському уряді, включаючи посаду міністра закордонних справ. До 10 липня Бабіш повинен звернутися до парламенту за вотумом довіри для свого кабінету.

Рух ANO на чолі з Бабішем став переможцем на парламентських виборах у жовтні 2017 року, проте не отримав абсолютної більшості голосів. У січні парламент Чехії відмовив у вотумі довіри уряду, який сформував Бабіш. Однак президент Чехії заявив, що доручить лідеру ANO знову сформувати кабінет.

Поліція підозрює Бабіша, підприємця і мільярдера, в шахрайстві при отриманні субсидії від Євросоюзу в розмірі двох мільйонів євро. Факт порушень підтвердило Європейське бюро по боротьбі з шахрайством. Бабіш всі звинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими.

5 червня в Празі й інших містах Чехії пройшли антиурядові демонстрації. За словами організаторів акції протесту в Празі, петицію за відсторонення Бабіша з посади підписали 250 тисяч людей.