«Розенблат проти НАБУ та ГПУ»: суд призначив розгляд справи по суті

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив до розгляду по суті справу за позовом народного депутата Борислава Розенблата проти Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України. Засідання заплановане на 22 червня.

Розенблат вимагає визнати протиправними дії детективів щодо проведення оперативно-розшукових заходів у так званій «бурштиновій» справі.

У січні 2018 року до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Борислава Розенблата, який просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору. Суд не задовольнив позов.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.

На засіданні регламентного комітету Верховної Ради правоохоронці продемонстрували зняте прихованою камерою відео, яке, за словами слідчих, свідчить про корупційні дії депутата від «Блоку Петра Порошeнка» Борислава Розeнблата у сфері видобування бурштину.

За даними прокуратури, на майже годинному відео фігурує Розeнблат і агент правоохоронців Катерина, які проводили зустрічі в ресторанах упродовж півроку. Люди, які фігурують на відео, домовлялися про хабарі різних розмірів у справах щодо нелегального видобутку бурштину.

Сам Розенблат назвав це відео «художнім фільмом» і заявив, що не знає, «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж».