Розенблат просить суд з’ясувати, чи є «агент Катерина» працівником НАБУ

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє портал Судової влади, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НАБУ з приводу не надання відповіді на запит НАЗК щодо підтвердження або спростування факту належності Сивокінь Катерини (Сікорської Катерини) до працівників бюро.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислава Розенблата і Максима Полякова.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

На засіданні регламентного комітету Верховної Ради правоохоронці продемонстрували зняте прихованою камерою відео, яке, за словами слідчих, свідчить про корупційні дії народного депутата від «Блоку Петра Порошeнка» Борислава Розeнблата у сфері видобування бурштину.

За даними прокуратури, на майже годинному відео фігурує Розeнблат і агент правоохоронців Катерина, які проводили зустрічі в ресторанах упродовж півроку. Люди, які фігурують на відео, домовлялися про хабарі різних розмірів у справах щодо нелегального видобутку бурштину.

Сам Розенблат називав це відео «художнім фільмом» і заявив, що не знає, «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж».