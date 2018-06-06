США запровадили санкції проти української авіакомпанії за співпрацю з Іраном

Сполучені Штати внесли українську авіакомпанію «Дарт» до списку санкцій через співпрацю з Іраном, повідомляє Федеральний реєстр США.

Як ідеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), такі дії вжиті «за надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг на підтримку іранської Caspian Air».

Офіційно санкції проти української компанії набирають чинності 7 червня.

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У 2017 році дві українські авіакомпанії потрапили під санкції США проти Ірану. Тоді Міністерство фінансів США заявило, що «Хорс» і «Дарт» винаймали свої літаки авіакомпаніям із Ірану, що перебувають під американськими санкціями, і тому зазнали покарання й самі.