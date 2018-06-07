США про намір Ірану збагачувати уран: це приклад, як Тегеран по-дурному розбазарює свої ресурси

США не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю, заявив американський державний секретар Майк Помпео у Twitter після озвучених Тегераном планів збагачувати уран.

«Ми спостерігаємо за інформацією, що Іран планує збільшити збагачувальні можливості. Ми не дозволимо Ірану розробляти ядерну зброю. Ірану відома наша рішучість. Це інший приклад, як Іран по-дурному розбазарює свої ресурси. Нікого не має дивувати, якщо в Ірані продовжаться протести», – заявив Помпео.

5 червня голова ядерної агенції Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) передали лист про рішення розпочати процес збільшення можливостей збагатити уран у разі, якщо буде скасована ядерна угода 2015 року.

Цей документ, який був підписаний за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди, укладеної між Іраном і шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».