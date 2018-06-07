«Укрзалізниця»: відсьогодні в продажу квитки на довгоочікуваний поїзд

«Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на поїзд, який сполучатиме Суми та Одесу, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Відсьогодні у продажу квитки на довгоочікуваний поїзд сполученням Суми – Одеса. Курсуватиме він з 9 червня! З’єднає обласний центр Суми із Вінницею та Одесою. І забезпечить перевезення пасажирів зі станції Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Бровари до узбережжя Чорного моря», – написав Кравцов.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».