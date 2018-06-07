Парламент розглядає подання на звільнення міністра Данилюка (трансляція)

Верховна Рада України розглядає подання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександр Данилюка.

Гройсман звернувся до Верховної Ради з відповідним поданням 6 червня, заявивши, що Данилюк поширює «викривлену інформацію» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року, і закликав надати йому слово перед голосуванням щодо можливої відставки.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.