У Білорусі відбувся перший випуск курсів української мови

Близько 100 людей у Мінську та Гомелі впродовж минулого навчального року відвідували курси української мови, понад половина з них успішно склала іспит та отримала сертифікати різних ступенів.

Більшість курсантів – дорослі, але були окремі курси і для дітей. Курси організували українська діаспора, посольство України в Білорусі та Товариство білоруської мови імені Франциска Скорини (ТБМ), яке надало приміщення.

Урочисте вручення сертифікатів знання української мови пройшло 8 червня у посольстві України в Мінську. За словами посла Ігоря Кизима, минулий навчальний рік для курсів був успішним, заняття продовжаться і наступного року.

«Наша мета полягає в тому, щоб надати можливість усім, хто бажає, вивчати українську мову та зробити внесок у розвиток гарних відносин та дружби між Україною та Білоруссю», – заявив дипломат.

Голова ТБМ, депутат парламенту Білорусі Олена Анісім заявила, що участь в організації курсів була «жестом солідарності з Україною» і що її організація пишається бути партнером для вивчення та поширення української мови і культури в Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, викладали на курсах у Мінську професійні філологи Оксана Ціплицька, яка закінчила Чернівецький університет, та Єгор Дзьобік, який навчався в Білоруському державному університети в Мінську. Наступного року Єгор викладатиме білоруську мову для студентів Луцького університету.

Загалом, за словами посла Кизима українська мова як курс викладається у 10 вишах Білорусі. Минулого навчального року у загальноосвітніх школах Білорусі з’явилася можливість вивчати українську мову факультативно.

Посольство України в Мінську відзначає, що курси української мови викладаються в Білорусі у контексті розвитку співпраці країн-сусідів у сфері освіти, про що йшлося на торішніх переговорах президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка.

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