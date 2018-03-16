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16 Березень 2018, Київ 09:53
Новини | Міжнародні

У Білорусі з’явилася можливість факультативно вивчати українську мову в школах

Президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко та Петро Порошенко, Київ, 21 липня 2017 року

Міністерство освіти Білорусі 15 березня затвердило навчальну програму факультативних занять «Українська мова» для V-IX класів шкіл з білоруською та російською мовами викладання.

На національному освітньому порталі йдеться про те, що мета відповідної програми – «формувати в учнів уміння і навички нормативної усної і письмової української мови, в основі яких елементарні знання про особливості української мови в порівнянні з російською та білоруською», а також «розвиток почуття любові і поваги до українського народу, інтересу до його мови, культури, літератури, звичаїв, традицій».

Посольство України у Мінську відзначає, що це відбулося у контексті розвитку співпраці України з Білоруссю у сфері освіти, про що йшлося на торішніх переговорах президента Олександра Лукашенка до Києва.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, викладачів української мови та літератури вже готують на філологічних факультетах в університетах Мінська та Бреста. У Мінську та Гомелі наразі діють курси української мови для дорослих та дітей, організовані українською діаспорою.

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