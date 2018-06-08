Синоптики прогнозують вихідні із дощем і грозами на заході та сході України

Український гідрометцентр прогнозує на вихідних хмарну погоду майже на всій території держави, температура коливатиметься від 23 до 29 градусів вдень, а вночі подекуди опускатиметься до 12-15 градусів тепла.

На Закарпатті, Івано-Франківщині та Чернівецькій області, а також на Одещині, центральній та східній частинах України можливі грози у суботу, а в неділю дощі продовжаться на заході і почнуться у південних регіонах.

У Києві на 9-10 червня опадів не передбачається.

На всій території України, окрім Закарпаття, на вихідних переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.