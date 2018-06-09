У Косові арештували підозрюваних у плануванні терактів в Європі

Прокуратура Косова повідомляє про арешт двох людей, підозрюваних у плануванні нападів на війська НАТО і громадськість у Косові, Бельгії і Франції.

Пізно ввечері 8 червня у прокуратурі заявили, що пара, чоловік і жінка, розмовляли по телефону про підготовку «терористичних атак» і «нападів смертників із вибухівкою в автомобілі» проти косовських сил під керівництвом НАТО, а також у людних місцях.

За повідомленням, підозрюваних затримали 6 червня. У прокуратурі не називають імен затриманих, вказуючи лише, що чоловікові 26 років, він громадянин Бельгії, а 25-річна жінка живе поблизу столиці Косова Приштини.

За даними прокуратури, чоловік планував і напади смертників у людних місцях у Бельгії і Франції.

«Мого клієнта підозрюють у підготовці до скоєння теракту… Але я не погоджуюся з прокуратурою, бо вони не надали доказів для його затримання», – сказав адвокат затриманого Арбер Рекса.

Чільний представник поліції повідомив агенції Reuters, що правоохоронці записали телефонні розмови, в яких підозрювані домовлялися про напади. За його словами, поліція перевіряє причетність ще кількох людей до цієї справи.

Місія НАТО в Косові заявила, що це питання поліції.

У Косові перебуває близько 4,5 тисячі військових НАТО, які допомагають зберігати мир. ЄС і ООН також мають безпекові і дипломатичні місії там.

За даними влади Косова, близько 300 косовських громадян виїхали до Сирії, щоб воювати на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава», 50 – загинули там. Водночас, за повідомленням, 130 осіб повернулися і можуть становити загрозу безпеці.

У травні суд у Косові засудив вісьмох чоловіків за звинуваченням у плануванні нападу на футбольну збірну Ізраїлю в Албанії на відбірковому матчі 2016 року.

Косово, колишня провінція Сербія, оголосило свою незалежність 10 років тому. Белград ніколи не визнавав Косово, незважаючи на визнання 115 іншими країнами, у тому числі 23 із 28 членів ЄС.