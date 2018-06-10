Путін: говорити про обмін ув’язненими «поки що передчасно»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією «поки що передчасно», «щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити». Про це він заявив журналістам після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва.

Зокрема, Путін зауважив, що ініціатива провести телефонну розмову між главами України і Росії виходила від української сторони.

«Думаю, в цьому вже проявляється зацікавленість у врегулюванні. У будь-якому разі, я на це дуже сподіваюся», – сказав Путін.

Він підкреслив, що президенти обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю російського журналіста Кирила Вишинського.

«Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно, я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити», – сказав Путін.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Після цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що спочатку відвідає українських в’язнів у Росії, а потім в анексованому нею Криму. Вона зазначила, що згідно з домовленостями між президентомами України та Росії, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що збирається відвідати в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, довірену особи Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол, яких підозрюють у держзраді, а також військових Олександра Баранова та Максима Одинцова, яких у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.