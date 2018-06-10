МОЗ просить лікарів утриматися від участі в політичних заходах

У Міністерстві охорони здоров’я закликають медичних працівників утриматися від участі у заходах, які можуть призвести до використання їх у політичних цілях. Про це йдеться у заяві МОЗ, розміщеній на офіційному сайті міністерства.

У заяві йдеться, що до співробітників Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) почали надходити численні повідомлення від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.

«МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях», – заявляють у міністерстві.

Про будь-які наради, конференції та інші заходи, які проводить МОЗ України, міністерство повідомляє через офіційні звернення посадових осіб, сайт та офіційні канали в соціальних мережах, додали у медичному відомстві.

У Мінохорони здоров’я попереджають, що тиск на медичних працівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність, а також просять медиків терміново повідомляти про всі випадки тиску у вигляді погроз про звільнення, догани чи штрафи за відмову від участь в цих зібраннях.