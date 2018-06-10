Порошенко розповів про домовленість, як краще залучити Червоний Хрест до справи українських заручників

Президент України Петро Порошенко повідомив про свою домовленість, що має на меті тісніше залучити Червоний Хрест до захисту прав українців, ув’язнених у Росії і на окупованих територіях.

Як написав він у фейсбуці, про це він домовився з принцесою Софією Ліхтенштейнською, яка також є президентом Ліхтенштейнського Червоного Хреста.

За словами президента, домовленість передбачає, що принцеса Софія порушить у Женеві, де працює штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста, питання про активізацію діяльності цієї організації на захист прав ув’язнених у Росії і на окупованих територіях українців.

Також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають отримати можливість відвідувати українських заручників і забезпечувати гуманітарну допомогу, наголосив Порошенко.

«Вчора доручив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій активізувати співпрацю з Червоним Хрестом і особисто відвідати наших героїв у в’язницях Росії та на окупованих нею територіях Донбасу і Криму», – додав президент.

Петро Порошенко не уточнив, коли саме була досягнена згадана ним домовленість. Принцеса Софія супроводжувала свого чоловіка, спадкоємного принца Князівства Ліхтенштейн Алоїза в перебігу його офіційного візиту до Києва ще 5–6 червня.

Принц Алоїз фактично виконує обов’язки голови своєї держави в рамках спланованої поступової династичної передачі влади – він офіційно отримав повноваження керувати Ліхтенштейном від свого батька, князя Ганса-Адама II, який залишається монархом формально.

У перебігу згаданого візиту до України Петро Порошенко після зустрічі з принцом Алоїзом висловив йому і принцесі Софії вдячність Ліхтенштейнові за допомогу, яку ця держава в рамках діяльності місії Червоного Хреста надає тимчасово переміщеним особам та українським громадянам, які опинилися в російській окупації на сході України і в Криму.

Тоді ж дружина президента України Марина Порошенко разом зі спадкоємною принцесою Софією Ліхтенштейнською провела зустріч із керівництвом місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України, вони обговорювали питання допомоги українцям на окупованій території частини Донецької та Луганської областей, а також на лінії зіткнення.