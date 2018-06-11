The Times вибачилася за «помилкову карту Росії» з Кримом

Британське видання The Times вибачилося за те, що надрукувало карту Росії з анексованим Кримом, повідомило посольство України у Великій Британії, опублікувавши у Twitter реакцію The Times на обурення української влади.

«Карта в суботньому додатку, присвяченому Кубку світу з футболу, помилково показала Крим частиною Росії. Переважна більшість країн (включаючи Велику Британію) відмовилися визнати анексію Криму Росією і засуджують це як порушення міжнародного права. Ми приносимо вибачення за помилку», – йдеться в заяві The Times.

У відповідь на це посольство України написало, що «кожен може зробити помилку». «Що важливо – визнати її і своєчасно виправити. Ми дуже це цінуємо! Крим – це Україна», – заявили в українському диппредставництві.

Раніше посольство України в Британії повідомило, що The Times надрукувала карту Росії з анексованим Кримом, і закликало виправити помилку.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.