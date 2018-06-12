Поліція: винного в отруєнні миколаївських школярів знайшли

Поліція заявляє, що встановила особу та повідомила про підозру хулігану, через дії якого отруїлися учні миколаївської школи.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області, підозрюваним виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопець зізнався у скоєному, йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розповіли, що опитали підлітка у присутності його дідуся.

«Він (хлопець – ред.) пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність», – зазначають у поліції.

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Досудове слідство триває, повідомляє поліція Миколаєва.

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21 травня в одній із шкіл заводського району Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом, 36 дітей були госпіталізовані. Діти скаржились на першіння в горлі, сльозоточивість та головний біль.

Протягом травня сталося одразу кілька випадків масового отруєння дітей у школах України. Крім інциденту в Миколаєві 22 травня невідомим газом отруїлися діти у загальноосвітній школі №3 міста Харкова, 37 дітей були госпіталізовані.

8 травня сталося отруєння невідомою речовиною на території школи №8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки. В результаті шпиталізували понад 50 школярів.