Розведення сил в Станиці Луганській відбудеться за умови 7-денного режиму тиші – Оліфер

Розведення сил в районі Станиці Луганської може відбутися за умови дотримання семиденного періоду тиші з боку незаконних збройних формувань ОРЛО, заявила речниця представника України на переговорах в Мінську, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначає, що українська сторона спостерігає за військовою активністю в місцях, де розведення військової техніки повинно було відбутися раніше.

«Ми з тривогою спостерігаємо за військовою активністю в районі Золотого і Петровського. В районі Золотого незаконні збройні формування проводять мінування, встановили зенітну установку. В районі Петровського обладнано укріплені кулемети та мінометні позиції», – написала Оліфер за результатами засідання ТКГ 13 червня.

Раніше українська сторона звинувачувала підтримуваних Росією бойовиків у зриві процесу розведення військ біля Станиці Луганської на Луганщині.

11 червня у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та питання обміну ув’язненими.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.