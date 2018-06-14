Розгляд оскарження у справах про топ-корупцію у звичайних апеляційних судах є кроком назад – Ситник

Норма нового закону про антикорупційний суд про можливість розглядати вже розпочаті антикорупційні провадження у апеляційних судах загальної юрисдикції є спробою реваншу та «кроком назад», заявив очільник НАБУ Артем Ситник на конференції Консультативної місії ЄС в Україні про реформу правоохоронних органів.

Ситник наголосив, що таку норму виявили у перехідних положеннях закону, який вже підписали президент і голова Верховної Ради.

«Мені відомо, що багато депутатів святкувало ухвалення норми про те, що апеляції у справах, розпочатих до запуску Антикорупційного суду, не розглядатиме апеляційна палата цього суду. А це – справи про топ-корупцію, провадження щодо Насірова, Розенблата тощо. Це крок назад. Але це ще не пізно виправити», – заявив він.

Таку оцінку згаданій нормі закону дали і деякі депутати парламенту. Зі свого боку, голова Представництва ЄС в Украіні Юґ Мінґареллі відмовився на прохання Радіо Свобода дати оцінку цій нормі та ризиків, пов'язаних із нею. За його словами, Консультативна місія ЄС в Украіні нині вивчає текст ухваленого закону, і лише після цього даватиме оцінку.

Ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України закон «Про Вищий антикорупційний суд» 14 червня набрав чинності.

Офіційне видання Верховної Ради, газета «Голос України» оприлюднила цей документ 13 червня. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями, «цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».

Закон, ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, а 9 червня, його підписав голова парламенту Андрій Парубій. Президент підписав документ 11 червня.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.