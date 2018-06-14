«Газпром» у суді призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» готує оскарження

Рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в рамках контракту на транзит газу найближчим часом буде оскаржено «Нафтогазом», повідомила прес-служба української компанії.

«Рішення було ухвалене судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які було б надано «Нафтогазом», – йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення», – додали в компанії.

Також у «Нафтогазі» пояснили, що рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 мільярда доларів з Газпрому тимчасово припинені.

«Воно не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у Нафтогазу повернення 2,1 мільярда доларів, уже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації Нафтогазу», – повідомили в компанії «Нафтогаз Україна».

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Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) 13 червня задовольнив клопотання ПАТ «Газпром» і видав наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в рамках угоди на транзит газу через територію України.

Як зазначено в повідомленні «Газпрому», клопотання було подано російською компанією 7 червня 2018 року у зв’язку з оскарженням арбітражного рішення щодо транзитної угоди і спробами «Нафтогазу» до розгляду скарги по суті почати процедуру примусового виконання цього рішення в різних юрисдикціях.

Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.