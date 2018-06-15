ГогольFest 2019 пройде в Маріуполі – директор фестивалю

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest у 2019 році знову відбудеться в Маріуполі, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, директор фестивалю Максим Демський.

За його словами, захід пройде традиційно з 27 квітня по 1 травня.

«Мер міста й активісти вже підтверджують проведення ГогольFestу в наступному році, в ці ж самі дати з 27 квітня по 1 травня. Вже класично», – зазначив Демський.

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Цієї весни фестиваль також проходив у Маріуполі. Подія була приурочена до 240-річчя міста. Заходи відбувалися на декількох локаціях міста, включаючи палаци культури, драматичний театр, театр ляльок, арт-платформу «ТЮ!», а також в яхт-клубі «Азовсталь». Центром проведення був міський парк, де виступали Kadebostany, «Pianoбой», DakhaBrakha, Аліна Орлова й інші відомі виконавці.

ГогольFest – міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Програма фестивалю складається з п’яти напрямків: театр, музика, кіно, література й візуальне мистецтво. ГогольFest заснували в 2007 році.