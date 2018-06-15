У Києві забиратимуть на штрафмайданчик покинуті старі автомобілі – влада

Київський міський голова Віталій Кличко доручив обстежити території в усіх районах міста для виявлення старих покинутих автомобілів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Якщо автомобіль перебуває в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з’ясування, хто є власником авто», – цитує КМДА заяву Кличка в телеефірі.

Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, то, за словами Кличка, з часом такі машини слід утилізувати на металобрухт.

14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух у старому покинутому автомобілі, внаслідок якого постраждали чотири дитини. Лікарі «Охматдиту» повідомляють, що стан трьох дітей стабільний, найменший учасник події перебуває у тяжкому стані, після операції він – у медикаментозному сні.

Як повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, з автомобіля «Волга», де стався вибух, вилучили фрагменти гранати РГД-5.

За його словами, слідчі не виключають, що вибухівку в автомобіль міг закласти хтось інший, не відкидається версія терористичного акту.

Власника автомобіля затримали. Керівник київської поліції розповів, що затриманий власник авто є офіцером запасу, брав участь у бойових діях на Донбасі. Його затримали у Рівненській області, де він брав участь у заходах Збройних сил, сказав Крищенко.