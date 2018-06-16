Поліція попередила, що перекриє центр Києва напередодні Маршу рівності

У столичному управлінні Національної поліції України повідомили про плани перекрити низку вулиць з сьогоднішнього вечора напередодні проведення заходів у центрі Києва. Ділянки, які вказані у повідомленні, пролягають маршрутом планованого на завтра Маршу рівності.

Перекриття руху транспорту розпочнеться з 18:00 16 червня до закінчення заходів 17-го, уточнили в поліції.

Раніше у МВС повідомили, що безпеку і порядок під час Маршу рівності в Києві охоронятимуть близько 5 тисяч правоохоронців.

Марш рівності відбудеться у Києві 17 червня. Його учасники планують зібратися біля Національної опери України. Зазвичай марші ЛГБТ-спільноти активно охороняють силовики, щоб не допустити провокацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася днями до поліції і влади Києва з проханням гарантувати безперешкодне і безпечне проведення акції.