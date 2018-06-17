Жінку, яка напала на відвідувачів супермаркету у Франції, вигукуючи «Аллаху Акбар», заарештували

На півдні Франції заарештували жінку, яка поранила двох осіб канцелярським ножем у супермаркеті, вигукуючи при цьому «Аллаху Акбар».

Відвідувач супермаркету в приморському місті Ла-Сен-сюр-Мер був поранений у груди і госпіталізований. Жінка-касир отримала менш серйозні поранення, повідомляє французька радіостанція Europe 1 із посиланням на прокурора сусіднього Тулона.

Прокурор Бернар Маршал припустив, що підозрювана має психічне захворювання. Її ім’я не повідомляють. Поліція обшукала її будинок.

«Судячи з усього, це ізольований випадок, пов’язаний із людиною, яка страждає психічним розладом», – наводить слова прокурора газета Le Monde.

Однак, за словами прокурора, «можна припускати замах на вбивство і злочин із терористичними мотивами».

Регіональна газета Nice-Matin, яка першою повідомила про напад, який трапився о 10:30 ранку в неділю за місцевим часом, цитує неназваного очевидця, який повідомив, що люди в супермаркеті зупинили жінку, не давши їй порізати когось іще.

У Франції посилені заходи безпеки діють протягом останніх трьох років через напади, відповідальність за які брало на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».