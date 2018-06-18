«Нафтогаз» позивається до «Газпрому» в апеляційному суді в Швеції – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зробила 18 червня до апеляційного суду в Швеції подання, відповідачем у якому через невиконання рішення Стокгольмського арбітражу виступає російський газовий монополіст «Газпром». Про це повідомляє головний комерційний директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Газпром» зараз винний кожній українській родині більше 4,4 тисячі гривень. «Газпром» нечесним шляхом намагається не виплачувати цей борг. Поки він лише досягнув призупинення примусового стягнення. Ми будемо домагатися покарання «Газпрому» за такі нечесні дії. Ми змусимо «Газпром» заплатити борг у повному обсязі і відшкодувати всі витрати з цим пов`язані», – написав Вітренко у Facebook.

Головний комерційний директор групи «Нафтогаз» анонсує відкритість процесу.

«На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічними. Тому всі охочі можуть його прочитати – там є багато чого цікавого!», – вказав Вітренко, але додав, що документ шведською мовою спершу оприлюднить апеляційний суд, а «Нафтогаз» після цього опублікує переклад англійською.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.