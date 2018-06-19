Через сутички під Радою двоє затриманих, 8 правоохоронців постраждали – поліція

Під час сутичок біля Верховної Ради 19 червня правоохоронці затримали і доправили до поліції двох осіб, кількість постраждалих поліцейських збільшилася до 8, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Одна особа затримана в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу за статтею 345 Кримінального кодексу України. І ще одну особу доставили до поліції, який хапав поліцейських за спорядження, намагався висмикнути із строю. По ньому ще збираються докази і його діям також буде надаватися оцінка», – сказав Крищенко.

Очільник столичної поліції додав, що всім особам, яких доставили до поліції, надана правова допомога, медичної допомоги, за його словами, вони не потребують.

За даними Андрія Крищенка, наразі до лікарів за допомогою звернулися дві цивільні особи із незначними ушкодженнями і восьмеро поліцейських також із незначними тілесними ушкодженнями.

Раніше повідомлялося про одного затриманого на площі біля Верховної Ради. За словами речника МВС Артема Шевченка, затриманий застосував сльозогінний газ проти поліцейських.

Кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів 19 червня зранку проводять свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала ініціативній групі мітингувальників провести зустріч у стінах парламенту.