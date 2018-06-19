Поліція: біля Кабміну затриманий чоловік із предметом, схожим на автомат Калашникова

Біля Кабінету міністрів затриманий чоловік із предметом, схожим на автомат Калашникова, повідомила поліція Києва.

«Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку», – інформують поліцейські.

Згідно з повідомленням, затриманого відвезли до територіального управління поліції, щоб встановити «усі подробиці».

19 червня кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів проводили свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагали скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

Між протестувальниками й правоохоронцями сталися сутички.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомляв, що під час зіткнень біля будівлі парламенту правоохоронці затримали двох людей. За його словами, постраждали вісім поліцейських та троє цивільних громадян.