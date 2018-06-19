Суд повернув екіпажу кримського судна «Норд» російські паспорти – ДПСУ

Український суд повернув усім членам екіпажу кримського судна «Норд» видані в анексованому Криму російські паспорти, повідомив 19 червня речник Держприкордонслужби України Олег Слободян у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Дійсно, суд ухвалив таке рішення і повернув усім паспорти», – сказав Слободян.

Цю інформацію повідомляють і кримські ЗМІ з посиланням на адвоката моряків Володимира Войтюка.

«Усьому екіпажу «Норду» за рішенням суду повернули російські паспорти. Це проміжна перемога, тому що протоколи ще не закрили, а повернули прикордонникам на доопрацювання. Паспорти повернули, тому що це не речовий доказ, до матеріалів справи вони долучені безпідставно», – цитує Войтюка «Крыминформ».

Адвокат уточнив, що незважаючи на отримання документів, моряки поки не можуть залишити материкову частину України, тому що немає остаточного рішення в судовій справі.

«Якщо ми зараз намагатимемося перетнути кордон, то прикордонники знову складуть протоколи й передадуть їх до суду», – сказав Войтюк.

Херсонський міський суд 19 червня відмовив у продовженні зобов'язання для капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка в частині заборони в'їзду до Криму. Запобіжний захід у вигляді застави залишається в силі як безстроковий, повідомила Крим.Реалії прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик. Два кримінальні провадження стосовно капітана «Норду» були об'єднані в одне, Горбенку повідомлять про нову підозру. Прокуратура звертатиметься до суду щодо зміни йому запобіжного заходу.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

У квітні українські прикордонники повідомили, що двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.