Порошенко говорив з генсекретарем ООН про врегулювання на Донбасі

Про більш активне залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН, йшлося під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем, повідомляє прес-служба президента.

«Глава української держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі», – мовиться у повідомленні.

Окрему увагу співрозмовники приділили звільненню українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

«Петро Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму», – повідомляє прес-служба президента України.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко напередодні написав у Twitter-і, що Україна передала генеральному секретареві ООН Антоніу Ґутеррішеві список українських політичних в’язнів.

Державний департамент США закликав Росію звільнити десятки людей, які були визначені правозахисними групами як політв’язні. У заяві Держдепартаменту зазначається, що у цьому переліку понад 150 людей, у тому числі український режисер Олег Сенцов чи російський правозахисник Оюб Тітієв.

15 червня 38 країн закликали генсекретаря ООН сприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова.