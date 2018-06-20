У Маріуполі затримали двох підозрюваних у побитті прикордонників у кафе – поліція

Поліція Донеччини повідомила про затримання двох підозрюваних у побитті прикордонників у маріупольському кафе.

«Співробітниками Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби причетні двоє чоловіків 1999 року народження. Попередньо встановлено, що дані особи проходили стажування в службі охорони підприємства», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

За даними поліції, затриманим інкримінують хуліганство вчинене групою осіб, що передбачає 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.Також встановлюються інші учасники конфлікту.

Про те, що підполковник ДПСУ Станіслав Керод та прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко зазнали травм та переломів в одному з маріупольських кафе стало відомо у понеділок, 18 червня. Сам інцидент, за даними поліції, трапився пізно ввечері у неділю. За словами постраждалих, причиною сутички стало мовне питання. У кафе, натомість, заявили, що відвідувачі були напідпитку. Прикордонники це заперечують і готові довести, здавши відповідні аналізи.