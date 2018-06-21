Гривня суттєво зміцнюється на міжбанку

Українська національна валюта впродовж двох останніх торгових сесій на міжбанківському валютному ринку відіграла більшу частину втрат останніх тижнів. Станом на 12:00 за Києвом торги відбувалися на рівні близько 26 гривень 32 копійок за долар. Це майже на 20 копійок менше за рівень, що фіксувався 20 червня.

Ще впродовж торгів у середу вийшли кілька продавців зі значними для ринку обсягами валюти, вказує профільний сайт «Мінфін». Переважання пропозиції над попитом тривало і на початку торгів 21 червня. Також на користь гривні грає період бюджетних розрахунків у тих компаній, які ще не повністю завершили податкові виплати за червень.

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Котирування на рівні 26 гривень 50 копійок за долар є найвищими за останні три місяці. 29 березня Національний банк України встановив курс гривні до долара США на рівні понад 26 гривень 50 копійок за одиницю американської валюти. Офіційний курс на 30 березня становив 26 гривень 54 копійки за долар. Після цього національна валюта міцнішала до рівня близько 26 гривень за долар.