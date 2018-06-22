АМКУ оштрафував 16 компаній через підвищення цін на скраплений газ у серпні 2017 року

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 постачальників скрапленого газу за цінову змову на майже 41 мільйон гривень.

Як йдеться у повідомленні комітету, антиконкурентні дії цих компаній полягали у схожому підвищенні цін на скраплений газ під час продажу у роздріб.

Аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для підвищення тоді цін, додають в АМКУ.

Влітку минулого року в Україні подорожчав скраплений газ. Антимонопольний комітет почав розслідування.

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У Мінекономрозвитку тоді пояснювали, що українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.