Видання Bloomberg видалило карту України з «неукраїнським» Кримом

Після появи в одному з матеріалів американського інформаційного агентства Bloomberg карти, де Крим не був позначений як територія України, а також після зауважень з боку офіційного Києва, видання повністю видалило карту.

Сам оновлений матеріал має помітку про правки.

«Виправлено 22 червня 2018 року в 14:34 за східним денним часом», – повідомляється в оновленій публікації.

Раніше посольство України в США звернулося до інформаційного агентства Bloomberg з проханням внести зміни в публікацію з картою, на якій Крим не позначений як територія України.

У п'ятницю перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар заявила, що міністерство має намір підготувати листа-реакцію на публікацію видання Bloomberg.

21 червня бразильська газета в ілюстрації до ЧС-2018 показала Крим «російським».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.